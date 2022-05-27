В результаті ракетного обстрілу, який російські окупанти здійснили вранці 27 травня по Дніпропетровській області, за попередніми даними загинуло десять осіб.

Про це повідомив глава тероборони Дніпра Геннадій Корбан.

Близько 35 осіб отримали поранення.

Запуск ракет "Іскандер" був з Ростовської області. Всього було випущено три ракети, одна з яких і потрапила в ціль.

Нагадаємо, раніше стало відомо про велику кількість жертв в результаті удару по навчальному центру в Десні Чернігівської області.

Так, 23 травня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під завалами було виявлено 87 тіл.

У день обстрілу, 17 травня, повідомлялося про 8 загиблих та 17 поранених.

Тим часом у США продовжується дискусія щодо MLRS для України.

«Так, ми вдячні за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті нам допоможуть саме сучасні MLRS. Вони потрібні нам вже на вчора, як і системи ППО, танки та інша зброя, про яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території. Продовольчу кризу можна вирішити звільненням нашої землі та розблокуванням портів», - підкреслив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У свою чергу радник голови ОП заявив про загрозу початку Третьої світової війни, назвавши єдиний спосіб її запобігти.

Також Politeka.net писала, що армія Росії зміцнюється - у розвідці назвали нові терміни завершення війни.