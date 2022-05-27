Про це повідомив глава тероборони Дніпра Геннадій Корбан.
Близько 35 осіб отримали поранення.
Запуск ракет "Іскандер" був з Ростовської області. Всього було випущено три ракети, одна з яких і потрапила в ціль.
Нагадаємо, раніше стало відомо про велику кількість жертв в результаті удару по навчальному центру в Десні Чернігівської області.
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Так, 23 травня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під завалами було виявлено 87 тіл.
У день обстрілу, 17 травня, повідомлялося про 8 загиблих та 17 поранених.
Тим часом у США продовжується дискусія щодо MLRS для України.
«Так, ми вдячні за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті нам допоможуть саме сучасні MLRS. Вони потрібні нам вже на вчора, як і системи ППО, танки та інша зброя, про яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території. Продовольчу кризу можна вирішити звільненням нашої землі та розблокуванням портів», - підкреслив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
У свою чергу радник голови ОП заявив про загрозу початку Третьої світової війни, назвавши єдиний спосіб її запобігти.
Також Politeka.net писала, що армія Росії зміцнюється - у розвідці назвали нові терміни завершення війни.