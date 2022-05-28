В результаті нового обстрілу Кривого Рогу був практично знищений завод.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Розі ввечері в суботу, 28 травня. В околицях міста можна було почути сильні вибухи. Спочатку повідомлялося про те, що ворог вдарив по одному з виїздів з міста.

Пізніше Вілкул уточнив, що під удар потрапив один із заводів міста. При цьому не розкривається, який саме.

"Приліт кількох ракет на територію одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищений. Чути вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяні підрозділи рятувальників", - написав Вілкул.

У свою чергу, начальник Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що в результаті ракетного удару зафіксовані сильні руйнування.

"Ворожа атака по Кривому Рогу. Дві ракети потрапили в промислове підприємство. Сильні руйнування. Інформацію про постраждалих уточнюємо. На місці працюють рятувальники", - написав він.

Підкреслюється, що всі служби в місті працюють.

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