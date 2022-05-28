В результате нового обстрела Кривого Рога был практически уничтожен завод.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу вечером в субботу, 28 мая. В окрестностях города можно было услышать сильные взрывы. Изначально сообщалось о том, что враг ударил по одному из выездов из города.

Позже Вилкул уточнил, что под удар попал один из заводов города. При этом не раскрывается, какой именно.

«Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей», - написал Вилкул.

В свою очередь, начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара зафиксированы сильные разрушения.

«Вражеская атака по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Сильные разрушения. Информацию о пострадавших уточняем. На месте работают спасатели», - написал он.

Подчеркивается, что все службы в городе работают.

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