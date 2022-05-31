У вівторок, 31 травня, на Кривий Ріг Дніпропетровської області налетіла негода.

Злива була настільки потужною, що окремі вулиці просто попливли.

Через сильний дощ городянам доводилося або обходити воду місця або йти через сильні потоки. Там, де є можливість, водії намагаються об'їжджати місця затоплення.

Жителям Кривого Рогу рекомендують залишатися вдома, або в безпечних приміщеннях і уникати місць біля конструкцій і дерев.

Нагадаємо, юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні.

Додамо, ЗСУ вдало контратакували на криворізькому напрямку: "Непогані шанси вийти на Нову Каховку".

Крім того, Філатов звернувся до переселенців: "Потрібно допомагати, а не просто сидіти на утриманні".