Найдешевша гречка знайшлася в магазині Всеукраїнської мережі, за 400 грам крупи в цьому супермаркеті просять 43 грн, але це в порівнянні з цінами в інших магазинах – майже задарма.
Є на українських прилавках і іноземна гречка. За півкіло продукту просять 88 грн, тобто кілограм обійдеться в 176 грн.
Звичайну гречку на прилавках знайти складно, але ось органічну – будь ласка. Правда за "органічну" потрібно буде доплачувати, тому що така крупа має на увазі, що її вирощували без добрив, в екологічно чистому районі. Вона Українського Виробництва. Продають її розфасованою по 800 грам в упаковці і просять за це майже 132 грн, тобто кіло гречки обійдеться майже в 165 грн.
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Для тих, хто готовий їсти гречку навіть в не обжаренном вигляді, на прилавках є крупа в розфасовці 400 грам за майже 58 грн.
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