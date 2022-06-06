Журналісти пройшлися по магазинах Дніпра, щоб дізнатися скільки зараз коштує одна з найдорожчих круп в Україні – гречка.

Як передає dnepr.info , знайти її в продажу виявилося справою не легким. У більшості торгових мереж вона відсутня, а в тих, де є в наявності її мало і коштує продукт чимало.

Найдешевша гречка знайшлася в магазині Всеукраїнської мережі, за 400 грам крупи в цьому супермаркеті просять 43 грн, але це в порівнянні з цінами в інших магазинах – майже задарма.

Є на українських прилавках і іноземна гречка. За півкіло продукту просять 88 грн, тобто кілограм обійдеться в 176 грн.

Звичайну гречку на прилавках знайти складно, але ось органічну – будь ласка. Правда за "органічну" потрібно буде доплачувати, тому що така крупа має на увазі, що її вирощували без добрив, в екологічно чистому районі. Вона Українського Виробництва. Продають її розфасованою по 800 грам в упаковці і просять за це майже 132 грн, тобто кіло гречки обійдеться майже в 165 грн.

Для тих, хто готовий їсти гречку навіть в не обжаренном вигляді, на прилавках є крупа в розфасовці 400 грам за майже 58 грн.

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