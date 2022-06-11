Вчора ввечері, 10 червня, в Дніпрі з вікна багатоповерхового будинку по вулиці Софії Ковалевської випав 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Близько 20:30 з вікна квартири на 9 поверсі випав хлопчик. Школяр грав у спальні з молодшим братом і відкрив вікно. Після чого дитина залізла на підвіконня і сперся на москітну сітку, яка не витримала ваги хлопчика і дитина випала.

На жаль, школяр помер на місці від отриманих травм при падінні. У цей момент мама хлопчиків перебувала на кухні, а вітчим в залі.

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