Під Черніговом внаслідок ворожої атаки загинули захисники з Кривого Рогу - Андрій та Антон Щербакови.

Вони припадали один одному батьком і сином. Про це повідомляє видання «Свої».

Криворіжці служили у військовій частині а7014 Сухопутних військ ЗСУ. 17 травня близько 5:00 ворожа авіація випустила чотири ракети по селищу Десна, де розташований військовий центр. Дві ракети потрапили в будівлю. В результаті удару загинули 87 осіб, у тому числі Андрій і Антон Щербакови.

Андрію Щербакову було 50 років, його синові Антону всього 27. Обидва захисники поховані в Кривому Розі.

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