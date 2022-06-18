Ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу: є руйнування та постраждалі

Інформацію підтвердив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі.

Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково. Прохання нічого не викладати у соцмережі, - написав Вілкул.

Нагадаємо, жителів Кривого Рогу попередили про небезпеку: "з 16 по 20 Червня...".

Також у Дніпрі знайшли зрадника, який наробив чимало лиха.

Як повідомлялось, чоловіка в Дніпрі віднесло течією на очах у відпочиваючих, фото.