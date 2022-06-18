Ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу: є руйнування та постраждалі
Інформацію підтвердив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі.
Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково. Прохання нічого не викладати у соцмережі, - написав Вілкул.
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