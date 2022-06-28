Російські окупанти на півдні України вимушені оборонятися, ЗСУ контратакують на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомляється в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають заяву представника Пентагону, який повідомив про звільнення Збройними силами України кількох населених пунктів на Херсонщині минулими вихідними. Також російські війська знову безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Потьомкіно на півночі Херсонської області.

"У Генштабі України також повідомили, що російські сили можуть проводити штурмові операції в невстановлених районах з виходом на кордон Херсонської області. Ця заява вказує на те, що російські війська можуть сподіватися в кінцевому підсумку протистояти українському наступу на південній осі і зайняти більш вигідні позиції, хоча їх перспективи на успішне виконання цього в кінцевому рахунку неясні, враховуючи їх загальний деградований бойовий потенціал", — вважають експерти ISW.

Американські аналітики також повідомили про авіаудари окупантів по українських позиціях в Херсонській області, артобстріли Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також ракетний удар по передмістю Одеси.

При цьому відзначається, що ЗСУ продовжували завдавати ударів по російському угрупованню на острові Зміїний. На думку експертів, це ускладнить спроби рф закріпитися та контролювати північно-західну частину Чорного моря.

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