Неподалік Інгульця Дніпропетровської області під час польових робіт місцеві жителі підірвалися на касетному снаряді.
Про це повідомляє голова об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу.
Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.
"Місцеві жителі поблизу Інгульця на польових роботах вибухнули на залишках касетних снарядів. Один загинув, один із численними осколковими пораненнями доставлений до лікарні. Це говорить про те, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не розриваються одразу", - заявила Гуменюк.
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