Як пише Politeka.net фото та подробиці оприлюднили у прес-службі ГУ
Так, уночі та вранці 14 липня окупанти обстріляли Криворізький район. Вночі ворог ударив зі ствольної артилерії Великою Костромкою, вранці – Зеленодольською.
Російські снаряди потрапили до паркової зони та стадіону спортивної школи. Також постраждав місцевий ліцей. У корпусі навчального закладу вибито вікна.
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На щастя, люди не постраждали. Наразі рятувальники та поліція продовжують перевіряти території після обстрілу.
Раніше ми писали, вдень у четвер, 14 липня, рашисти вчинили черговий теракт, вдаривши крилатими ракетами по центру Вінниці.
В результаті повністю знищено будівлю медичного центру, за попередніми даними відомо про 20 загиблих, серед яких троє дітей.
Нагадаємо, окупанти завдали ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих різко зросла, серед них уже троє дітей
Також повідомлялося, ЗСУ готуються до потужного удару по ворогові, що відомо: "За Вінницю, Миколаїв та Харків"
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти готуються до втечі, експерт зазначив ознаки