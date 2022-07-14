Як пише Politeka.net фото та подробиці оприлюднили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Так, уночі та вранці 14 липня окупанти обстріляли Криворізький район. Вночі ворог ударив зі ствольної артилерії Великою Костромкою, вранці – Зеленодольською.

Російські снаряди потрапили до паркової зони та стадіону спортивної школи. Також постраждав місцевий ліцей. У корпусі навчального закладу вибито вікна.

На щастя, люди не постраждали. Наразі рятувальники та поліція продовжують перевіряти території після обстрілу.

Раніше ми писали, вдень у четвер, 14 липня, рашисти вчинили черговий теракт, вдаривши крилатими ракетами по центру Вінниці.

В результаті повністю знищено будівлю медичного центру, за попередніми даними відомо про 20 загиблих, серед яких троє дітей.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих різко зросла, серед них уже троє дітей

Також повідомлялося, ЗСУ готуються до потужного удару по ворогові, що відомо: "За Вінницю, Миколаїв та Харків"

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти готуються до втечі, експерт зазначив ознаки