Через пів години після того, як йшли біженці, почався артобстріл росіянами, по дорозі.

У мережі з'явилося відео, як мешканці окупованого села на Херсонщині пішки прямують на підконтрольну Україні територію – у бік Кривого Рогу. Відео у Facebook опублікував військовий ЗСУ Володимир Янович.

Їхній будинок зайняли окупанти. Людям доводиться йти пішки або їхати велосипедами, залишивши все нажите в минулому. Вони долають десятки кілометрів через поля, якими прицільно б'є російська артилерія.

"Через пів години після того, як йшли біженці, почався артобстріл росіянами, по дорозі. Зайнялися поля... Вони залишили все. Кому набридла війна, всім тим, хто "втомився" на дивані. Навіть не дивіться, просто проскрольте далі стрічку новин", – зазначив військовий ЗСУ.

Українці у коментарях під відео не могли стримати своїх емоцій. Багато хто зазначав, що не можуть дивитися кадри без сліз: "Як же все це болить...", "Це правда, той день настане... "визволителі" за все нестимуть покарання людське і Боже...", "Біденькі наші люди, скільки горя вони зносять", "Я коли дивлюсь у мене сльози на очах", "Боляче".

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