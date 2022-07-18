Окупанти знову обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко станом на ранок понеділка, 18 липня.

"Нас знову обстріляли... Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру.

За попередньою інформацією, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні.

Також Резніченко повідомив, що зруйновано близько десяти приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.



Наразі на місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

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