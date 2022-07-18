Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко станом на ранок понеділка, 18 липня.
"Нас знову обстріляли... Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру.
За попередньою інформацією, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні.
Також Резніченко повідомив, що зруйновано близько десяти приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.
Наразі на місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Ситуація на Херсонщині та Запоріжжі загострюється, дані британської розвідки: що відбувається на півдні
Масштабна аварія сталася на залізниці в рф, розкрито несподівану причину: кадри з місця
Нові штрафи планують ввести в Україні, деталі законопроекту: за що доведеться віддати до 3400 гривень
"Скільки разів ми просили закрити небо": мама 4-річної Лізи прийшла до тями і поділилася горем
Нагадаємо, чоловік відкрив стрілянину по тваринах у Кривому Розі.
Також повідомлялось, що Філатов висловився про нову трагедію.
Крім того Politeka.net писала, що у Дніпрі значно скорочують податки.