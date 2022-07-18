Оккупанты снова обстреляли Никополь в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко по состоянию на утро понедельника, 18 июля.

"Нас снова обстреляли... Российские войска несколько раз за ночь ударили с РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру.

По предварительной информации, ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице.

Также Резниченко сообщил, что разрушены около десяти частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.



Сейчас на месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают поврежденные сети и выясняют масштабы разрушений.

Напомним, мужчина открыл стрельбу по животным в Кривом Роге.

Также сообщалось, что Филатов высказался о новой трагедии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре заочно сокращают налоги.