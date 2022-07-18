Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко по состоянию на утро понедельника, 18 июля.
"Нас снова обстреляли... Российские войска несколько раз за ночь ударили с РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру.
По предварительной информации, ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице.
Также Резниченко сообщил, что разрушены около десяти частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.
Сейчас на месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают поврежденные сети и выясняют масштабы разрушений.
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