Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко станом на ранок середи, 20 липня.

Загарбники умисно обстріляли з «Градів» житловий квартал Нікопольського району, випустивши понад 30 реактивних снарядів.

Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей.

"Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала вдома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів»", — наголосив Резніченко.

Також повідомляється, що обстрілом вщент зруйновані три приватні будинки, ще з десяток - пошкоджені.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.

Нагадаємо, чоловік відкрив стрілянину по тваринах у Кривому Розі.

Також повідомлялось, що Філатов висловився про нову трагедію.

Крім того Politeka.net писала, що у Дніпрі значно скорочують податки.