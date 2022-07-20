Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко станом на ранок середи, 20 липня.
Загарбники умисно обстріляли з «Градів» житловий квартал Нікопольського району, випустивши понад 30 реактивних снарядів.
Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей.
"Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала вдома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів»", — наголосив Резніченко.
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Також повідомляється, що обстрілом вщент зруйновані три приватні будинки, ще з десяток - пошкоджені.
Наразі рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.
Нагадаємо, чоловік відкрив стрілянину по тваринах у Кривому Розі.
Також повідомлялось, що Філатов висловився про нову трагедію.
Крім того Politeka.net писала, що у Дніпрі значно скорочують податки.