Вихід на балкон 9-го поверху обернувся трагедією для двох хлопців.

Як повідомляє телеграм-канал Труха-Дніпро, молоді люди сперлись на опору балкона і та, не витримавши ваги, проломилася,

Внаслідок падіння один хлопець помер на місці від тяжких травм, другий у тяжкому стані доставлений до лікарні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Польщі внаслідок падіння з балкону пансіонату у Щаві Малопольського воєводства трагічно загинув 6-річний хлопчик з України.

Трагедія сталася 23 липня близько 15:30. Дитина випала з балкона другого поверху будівлі та впала на тверду поверхню.

Очевидці відразу викликали медиків, які виборювали життя хлопчика, але він помер до прибуття вертольота медичної рятувальної служби.

Також повідомлялося про трагедію на Київщині – у селі Княжичі дворічний хлопчик випав із вікна третього поверху, схопившись за москітну сітку.

"Жодна реанімація тут би вже не допомогла", — написав голова Нацполіції Київщини Андрій Небитов, закликавши батьків бути дуже уважними і закривати вікна в кімнатах, де є діти.

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри пожежі у нічному клубі, внаслідок якої десятки людей отримали травми та не менше 13 відвідувачів загинули.