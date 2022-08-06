Ніч знову видалася неспокійною - після опівночі російська армія обстріляла з «Градів» Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«Як завжди, ударили по житлових кварталах - по людях, які у цей час спали. У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені. Один з них у лікарні - 58-річний чоловік», - повідомив Резніченко.

За його словами, в результаті цього обстрілу у місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей залишились без світла.

«У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села», - розповів Резніченко.

На щастя, за попередньою інформацією, люди не постраждали.

У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Тим часом американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що для обстрілу Нікополя російські війська, ймовірно, продовжують використовувати позиції навколо ЗАЕС.

Міністерство оборони Великої Британії також оцінило, що російські війська використовують об’єкти на ЗАЕС і в місті Енергодар як притулок, де відпочивають і захищають своє обладнання від українських ударів, враховуючи охоронний статус АЕС.

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