Російські окупанти ввечері 14 вересня вкотре обстріляли Кривий Ріг.

Окупанти поцілили гідротехнічні споруди, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"В Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет!



Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей.



Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію.





Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді.



Їм потрібна наша паніка, в якій важко приймати рішення. Тому не панікуємо. Вже зараз Служби ліквідовують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація.



Головне, що потерпілих серед мирного населення немає, а інше – відновимо», - заявив він.

Крім того, місцеві мешканці повідомляють, що після ракетних ударів по Кривому Рогу, в місті зникла проточна вода та різко підвищився рівень води в Інгульці.