Про нього повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

«У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений рашист. Там він був на стаціонарному лікуванні під конвоєм», - розповів Геращенко.

За його словами, втікача швидко затримали.

Додамо, тим часом, аналітики інституту вивчення війни зазначають, що повідомлення про перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні викликали нову критику на адресу військового командування. Так, військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

Експерти припускають, що погіршення морального стану, дисципліни та боєздатність російських військ у зонах бойових дій в Україні можуть призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на обмежених територіях.

Нагадаємо, також повідомлялося, що росіяни обривають телефони гарячої лінії "Хочу жити", щоб дізнатися про умови здачі в полон.

Також повідомлялося, як живуть російські військовополонені в Україні та чому їх годують, як офіцерів ЗСУ.

Крім того, у таборі облаштовано медичну частину, є протоколи лікування, є психолог, а операції проводяться в установах МОЗ.

Також Politeka.net писала, що російський журналіст Невзоров повідомив про зростання кількості загиблих серед його знайомих, яких нещодавно мобілізували.