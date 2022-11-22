У поліції Дніпра підтвердили факт виявлення у лісосмузі на вулиці Старий Шлях тіл чоловіка та жінки.

Відомо, що у понеділок, 21 листопада, у лісосмузі було знайдено тіла пенсіонерів, 64-річного чоловіка та 65-річної жінки, пише Інформатор із посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, тіла разом із сусідом знайшов їх 41-річний син. Чоловік розповів, що його батьки мали онкологію.

Розпочато розслідування, у поліції не виключають, що пенсіонери загинули внаслідок самогубства.

Нагадаємо, раніше у Кам'янському Дніпропетровській області пенсіонерка випала з 4 поверху та опинилася на кондиціонері на 3 поверсі. Жінка розповіла, що була на балконі квартири, нахилилася подивитись униз, і раптом опинилася на кондиціонері.

Також повідомлялося, що у Дніпрі у квартирі виявили шістьох голодних та занедбаних дітей.

Хлопчик розповів правоохоронцям, що вітчим його душив, на що мама назвала це частиною виховного процесу.

Також повідомлялося, що під Дніпром неадекват стріляє у дітей та тварин.

Крім того, Politeka.net писала, що лікарі продовжують боротися за життя депутата з Кривого Рогу.