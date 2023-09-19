Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА, вчора ввечері окупанти вчергове тероризували мирне населення Нікопольщини - обстрілялювали з артилерії.
Внаслідок атаки поранено 71-річного чоловіка, мешканця Нікополя. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Пошкоджено шість житлових будинків, господарська споруда, гараж, лінія електропередачі та газогін.
«Атакували і Кривий Ріг. Внаслідок удару виникла пожежа на четвертому поверсі неексплуатуємої будівлі, вогонь ліквідували рятувальники. Вибиті вікна у трьох багатоповерхових будинках», - розповіли в ОДА.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також уточнюється, що зранку над областю Повітряні Сили збили ворожий БПЛА.
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