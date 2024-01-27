Підприємці з Дніпропетровщини можуть отримати до 10 тисяч євро грошової допомоги. Зокрема, власники мікро-, малих та середніх підприємств з Дніпропетровщини мають можливість отримати до 10 тисяч євро грошової допомоги для підтримки розвитку свого бізнесу. Про це йдеться у пресрелізі обласної військової адміністрації.

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Термін подачі заявок на цю грошову допомогу триває до 11 лютого, загалом планується виділити 100 грантів для українських підприємств.

"Запрошуємо до участі підприємства, що діють у сфері креативних індустрій, легкої чи харчової промисловості, а також ті, які спеціалізуються на машинобудуванні, виготовленні меблів, логістиці, транспорті та інших галузях. Долучитися можуть також підприємства інших секторів. Основний критерій - наявність потенціалу для експорту або здатність до інновацій", - йдеться у повідомленні.

Для участі у програмі грошової допомоги можна подати заявку за посиланням.

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Нагадаємо, що в місті Дніпро розпочато реалізацію проєкту швидкого навчання для осіб безробітних. Учасники бойових дій, переселенці та люди з інвалідністю матимуть можливість пройти короткострокові курси та знайти працевлаштування за обраною спеціальністю, розповів Віктор Василенко, регіональний координатор проєкту "Skills4Recovery – Швидкий шлях до працевлаштування" у Дніпропетровській області.

Для реалізації цього проєкту обрали шість навчальних закладів, які повинні утворити дев'ять навчальних груп із семи різних професій.

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