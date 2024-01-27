Срок подачи заявок на это пособие длится до 11 февраля, в целом планируется выделить 100 грантов.

Предприниматели из Днепропетровской области могут получить до 10 тысяч евро денежной помощи. В частности, владельцы микро-, малых и средних предприятий из Днепропетровщины могут получить до 10 тысяч евро денежной помощи для поддержки развития своего бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе областной военной администрации.

Срок подачи заявок на эту денежную помощь длится до 11 февраля, в целом планируется выделить 100 грантов для украинских предприятий.

"Приглашаем к участию предприятия, действующие в сфере креативных индустрий, легкой или пищевой промышленности, а также специализирующиеся на машиностроении, изготовлении мебели, логистике, транспорте и других отраслях. Присоединиться могут также предприятия других секторов. Основной критерий - наличие потенциала для экспорта или способности к инновациям", - говорится в сообщении.

Для участия в программе денежной помощи можно подать заявку по ссылке.

Напомним, что в городе Днепр начата реализация проекта быстрой учебы для лиц безработных. Участники боевых действий, переселенцы и люди с инвалидностью смогут пройти краткосрочные курсы и найти трудоустройство по выбранной специальности, рассказал Виктор Василенко, региональный координатор проекта "Skills4Recovery - Быстрый путь к трудоустройству" в Днепропетровской области.

Для реализации этого проекта выбрали шесть учебных заведений, которые должны создать девять учебных групп из семи различных профессий.

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