У місті Дніпро було затримано колаборанта, який виконував завдання російських спецслужб і шпигував за українськими ППО

Про це повідомляє Служба безпеки України. За інформацією відомства, контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР", який працював на ФСБ.

Фігурант, за вказівкою російської спецслужби, намагався виявити місцезнаходження українських комплексів протиповітряної оборони та відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об’єктах у місті. Він також винен у тому, що за його "наведенням" окупанти обстріляли один з об’єктів обласного центру під час повітряної атаки 29 грудня 2023 року.

Згідно зі слідством, цей колаборант отримував гроші від загарбників на банківську картку за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. ФСБ обіцяла евакуювати його на тимчасово окуповану частину території Луганщини у разі успішного виконання завдань. Однак співробітники СБУ завадили йому втекти від правосуддя, затримавши його у власному помешканні.

Затриманий, уродженець Луганської області з минулою судимістю за участь у незаконних збройних формуваннях "ЛНР", оселився в Дніпрі ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії. З серпня 2023 року він співпрацював з ФСБ, ведучи дистанційну комунікацію через "зв’язкового", яким виявився бойовик окупаційних угруповань.

За даними слідства, зловмисник використовував свій смартфон для фото- і відеофіксації важливих об’єктів, а під час обшуку у його помешканні були виявлені засоби злочинної діяльності - смартфон та банківська картка.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за колабораційну діяльність, і йому загрожує до 15 років ув'язнення. Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

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