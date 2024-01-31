В городе Днепр был задержан коллаборант, который выполнял задачи российских спецслужб и шпионил за украинскими ПВО

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По информации ведомства, контрразведка СБУ задержала бывшего боевика террористической организации "ЛНР", работавшего на ФСБ.

Фигурант, по указанию российской спецслужбы, пытался выявить местонахождение украинских комплексов противовоздушной обороны и отслеживал результаты ракетных ударов агрессора по военным объектам в городе. Он также виноват в том, что по его "наведению" оккупанты обстреляли один из объектов областного центра во время воздушной атаки 29 декабря 2023 года.

Согласно следствию, этот коллаборант получал деньги от захватчиков на банковскую карту за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. ФСБ обещала эвакуировать его на временно оккупированную часть территории Луганской области в случае успешного выполнения задач. Однако сотрудники СБУ помешали ему уйти от правосудия, задержав его в собственном доме.

Задержанный уроженец Луганской области с прошлой судимостью за участие в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР" поселился в Днепре еще до начала широкомасштабного вторжения России. С августа 2023 года он сотрудничал с ФСБ, ведя дистанционную коммуникацию через "связную", которой оказался боевик оккупационных группировок.

По данным следствия, злоумышленник использовал свой смартфон для фото- и видеофиксации важных объектов, а во время обыска в его доме были обнаружены средства преступной деятельности – смартфон и банковская карта.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении за коллаборационную деятельность, и ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

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