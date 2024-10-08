Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, а досудове розслідування продовжується.

Служба безпеки України та Національна поліція викрили схему розкрадання 34 мільйонів гривень з бюджету Дніпра.

Як повідомили у СБУ, ці кошти привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій у співпраці з посадовцями міськради.

Зловмисники вигравали тендери на SMM, рекламу та висвітлення діяльності міськради, за що отримали майже третину з 123 мільйонів гривень, виділених на популяризацію Дніпра в 2021-2023 роках. Тендери отримували ФОПи з завищеними цінами, які не мали жодного відношення до маркетингової діяльності.

Щоб реалізувати схему, посадовці міськради вносили недостовірні дані у фінансову та звітну документацію. Після перерахування коштів підприємці обготівковували їх та ділили між собою, купуючи реальні послуги рекламодавців за мінімальними цінами.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, обладнання, банківські картки та чорнову документацію, що підтверджує їх незаконну діяльність.

На даний момент десяти учасникам схеми повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ чч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ◾️ ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах).

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває для встановлення всіх осіб, причетних до злочину. Комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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