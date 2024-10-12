Суд вирішив не просто позбавити волі на 5 років, а ще й конфіскувати майно.

У Дніпропетровській області відбулося засідання Вищого антикорупційного суду, де винесли вирок колишній судді Дніпропетровського районного суду.

Як повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, жінку визнали винною у хабарництві, отриадже вона отримала 2500 доларів за ухвалення сприятливого рішення у цивільній справі.

За рішенням суду, колишня суддя отримала п'ять років ув'язнення. Але це не єдине покарання, яке її спіткало. Як частину вироку, суд також конфіскував її майно, зокрема автомобіль марки Skoda Octavia та земельну ділянку площею 6 соток.



Важливо зазначити, що вирок колишній судді може бути оскаржений в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів.





Цей випадок не є поодиноким. На фоні боротьби з корупцією в Україні в останні роки, з’явилися численні скандали, пов'язані з хабарництвом на високих рівнях. Зокрема, в Дніпропетровській області також розпочали судове розслідування стосовно мера міста, який підозрюється у розкраданні коштів, призначених для ремонту доріг і очищення води.

Окрім цього, у Новомосковську затримали мера Сергія Рєзніка за підозрою у хабарництві на суму 30 тисяч доларів. Серед останніх викриттів – також випадок з експомічницею судді, яка надавала допомогу місцевим кримінальним авторитетам.

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