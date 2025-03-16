У Дніпрі та Дніпропетровській області з 17 по 23 березня заплановані массові графіки відключення світла, більшість з них триватимуть від 8 до 11 годин.

У місті Дніпро та в Дніпропетровській області будуть введені графіки відключення світла з 17 по 23 березня 2025 року. По це попередила енергетична компанія ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», повідомляє Politeka.



У Дніпрі світла не буде з 08:00 до 17:00 за наступними графіками:



17 березня не буде постачання електроенергії за адресами: Незалежності: 1-1, 13Б, Новокримська 1 та пр-т. Богдана Хмельницького: 26, 28, 30.



У вівторок: Автобуду: 1, 3, 5, 6, 6К, 7-21. Академіка Янгеля: 61-81, Домотканська: 7, Софіївська: 4-6, 8, 12, 14, 16, Богдана Хмельницького: 67, 72-102, 108А.

У середу: Незалежності: 8, 8Б, 10, 12, 12А, 14, 16, 16К, Олександра Поля: 100, 104, 106, 106А, 108, 110, Макарова: 31А, 32, Енергетичний: 2-8, 8А.

В четвер: Квартальна: 29 та Мирослава Скорика: 1.



В п’ятницю електрики не буде по вулицям Агатової: 1. Веселки: 3, 5, 10, 15, 18, 20, 20А, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 32, 38, 38А, 40, 48, 96, 181, 211. Дорога: 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 14, 16.

Солом'янська: 1, 2-1, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г.

Татарська: 8, 10, 118, 131, 131Г, 141, 143, 145, 154, 159, 163, 164Б, 165А, 167, 175, 177, 179.

Яхонтова: 1, 2, 4-8, 12, 12А, 12Б, 13, 20, 21, 25, 31, 33. А також провулкам. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35, Смарагдовий: 1-7, 9, 11, 12А, 13, 15-23, 25-33, Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60.



З 09:00 до 17:00 обмеження відбудуть в будинках Квартальна: 29 та Мирослава Скорика 1.







У Жовтих водах графіки відключення світла в быльшосты своїй будуть діяти з 08:00 до 17:00. В понеділок по бульвару Свободи: 54, 56, 56А, 58-64, 80-92, Березнева: 35-41, 42А, 43, 45, 47, Героїв України: 10, 12, Івана Богуна: 42-48, 73, 75; Козацької Слави: 18, 23, 23А, 25. Провулки: Володимира Філатова: 1-32, Двірцевий: 1-10, 10А, 11-13, 13А, 14-33, 35, 37, 37А, 41, Київський: 2-8, Пирогова: 1-6, 8-32, 34-40.

У вівторок по вулицям: Будівельників: 38, 47, 49, 51, Гімназійна: 2А, Національної гвардії України: 1, 1Г, 3, 5, 7, Саксаганська: 1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г, Спортивна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 22, Яворницького: 6, Березнева: 54-60, 97-105. Провулки: Затишний: 1-8, Мальовничий: 1-8, Привокзальний: 2-8, 8А, 10, 12, Яблуневий: 1-7.

У середу: Козацької Слави: 7-13, 13А, Івана Богуна: 81, 83, Франка: 34-42.



В четвер: Авангардна: 79-117, Волонтерська: 62, Героїв Чорнобиля: 18, 63-83,Івана Богуна: 1Г, 68-80, 80А/4, 82-92, 96, 105-113, 117, 119, 123-137, площа Ялинкова: 1А. Провулки. Азовський: 2-24, Відважних: 2-16, 17-31, 33-57. Ентузіастів: 2, 2А, 4, 6. Маріупольський: 2-16, 16А, 16Б, 18-24. Мирний: 1-5, 5А, 6-13, 13А, 14-33, 35, 36-52. Молодіжний: 1-6, 6А, 7-13, 15-34. Привітний: 1-8, 8А, 9-30, 32-38. Старицького: 17, 17А, 18-47, 47А, 48-58. Стовби: 1, 2, 4, 6, 7.

В п’ятницю графіки відключення світла будуть з 08:00 до 15:40 за адресами:Івана Богуна: 80, 80А/4, 82-92,

Азовський: 24, Мирний: 13, 13А, 15, 17-33, 35, 36-52, Молодіжний: 16-26, 28-34, Музейна: 1, Нова: 1Б, Об'їзна.



Також заплановані графіки відключення електроенергії 17 березня у Самарівському (Новомосковському) районі з 08:00 до 17:00 за адресами: с. Зарічне: Буркіна: 4, Десантна: 8, 9, Мережева: 13, Осіння: 18, 19, Спортивна: 1, 3-7.



У місті Вільногорськ по вулиці Центральній: 45, 45Б, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 49В не буде електрики з 08:30 до 16:30.

У Криворізькому районі з 08:00 до 17:00 у селі Вільне: вул. Весняна. А також у селі Широке: Лугова: 1-38, Молодіжна: 40-47, 49, 51, Нижня набережна: 53, Садова: 29, 31-35, 38-41, 43, 45, 48, 50, 147, 150.

З 12:00 до 18:00 відбудуться профілактичні роботи в межах Покровської територіальної громади у місті Покрові та селі Шолохово.

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