У 2025 році українці отримають грошову допомогу в Дніпрі в рамках проекту від австрійської благодійної організації «Карітас», повідомляє Politeka.

Підтримка буде надаватися внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на оренду житла та інші потреби.

Проєкт «Haven: Забезпечення притулку та житлових потреб для різноманітних верств населення в Україні» розпочато цього року завдяки співпраці «Карітас Австрія» та «Карітас України». Проєкт охопив Запорізьку, Донецьку та Дніпропетровську область. У рамках цього проекту передбачено надання допомоги на ремонт житла, що постраждало від війни, утеплення оселі, а також забезпечення твердим паливом для обігріву в зимовий період.

Окрім того, буде надаватися підтримка на оренду житла для внутрішніх переселенців. Кошти для цієї ініціативи були повністю пожертвувані австрійськими громадянами, що є підтвердженням їх підтримки та солідарності з українським народом.

Отримати грошову допомогу в Дніпрі можуть громадяни з низьким рівнем доходу, якщо на одну особу в родині він не перевищує 6,32 тис. грн. Також є додаткові критерії для отримувачів підтримки, серед яких багатодітні родини, неповні родини, люди з інвалідністю та люди похилого віку. За детальною інформацією можна звертатися на гарячу лінію за номером: 0 800 336 734 (пн-пт з 09:30 до 16:00).

Триватиме така ініціатива до кінця вересня 2025 року, і жителі Дніпропетровської області мають можливість скористатися цією можливістю для забезпечення житлових потреб.

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