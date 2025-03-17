Українцям розповіли, чи очікувати найближчим часом завершення опалювального сезону в Дніпрі та області.

Завершення опалювального сезону у Дніпрі та області наближається, повідомляє Politeka.

З 1 квітня 2025 року, згідно з рішенням виконкому Павлоградської міської ради, в місті припиняється постачання опалення через підвищення середньодобової температури повітря вище +8 градусів. Це стосується житлових будинків та об'єктів соціально-культурної сфери. У закладах освіти, медицини та культури рекомендують припинення періоду обігріву залежно від погодних умов.

У Кривому Розі також очікується кінець періоду подачі тепла, точна інформація буде залежати від температури повітря. Згідно з Правилами надання послуг з теплопостачання, тепло вимикають, протягом трьох діб, коли температурні умови досягає вище +8°C. Зазначається, що вимкнення опалення може відбутися з кінця березня до середини квітня, якщо температура стабільно підвищуватиметься.

Враховуючи можливість нічних заморозків та короткочасного похолодання, місцеві органи влади будуть коригувати терміни кінця постачання тепла для забезпечення комфортних умов для мешканців.

Отже, завершення опалювального сезону у Дніпрі та області залежить від погодних умов. У самому ж областнму центрі, як писала Politeka, остаточна дата теж залежатиме від середньодобової температури повітря.

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