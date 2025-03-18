На сесії міської ради мер наголосив, що поки тарифи на воду на Дніпропетровщині залишаються без змін, однак ненадовго.

Тарифи на воду на Дніпропетровщині суттєво зростуть, підвищення ціни зачепить одне з міст області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили журналісти низки місцевих ЗМІ.

Так, у Павлограді анонсували – вартість водопостачання підвищиться, проте це відбудеться лише після завершення військового стану.

На сесії міської ради мер наголосив, що поки розцінки на воду на Дніпропетровщині залишаються без змін. Однак після стабілізації ситуації подорожчає не тільки водопостачання, а й на інші комунальні послуги в Павлограді.

Він підкреслив, що місто тільки на різницю в тарифах на воду компенсує з міського бюджету 4 млн грн щомісяця.

Він вважає несправедливим те, що ті мешканці міста, які отримують до 100 тис. грн доходу і ті, що отримують 3-4 тис. грн пенсії, знаходяться в рівних умовах. Мер каже, що ті, хто має можливість оплачувати дійсну вартість, могли б це робити вже зараз.

"Коли кажуть, що вода у нас «золота», я відповідаю, що вартість повинна бути економічно обґрунтована. Наразі, на період воєнного стану, зростання стримується. Після закінчення періоду воєнного стану тарифи зростуть реально. І ми надаватимемо цільову підтримку тим, хто дійсно цього потребує. Це було б і для бюджету вигідно, і справедливо по відношенню до людей”, – сказав міський голова Анатолій Вершина.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію з 1 березня: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.