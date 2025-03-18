Робота в Дніпрі пропонується пенсіонерам на різних вакансіях, проте досвід все ж потрібен.

В умовах, коли середня пенсія в Україні ледве дозволяє покрити основні витрати, чимало пенсіонерів змушені шукати додаткові джерела доходу, робота в Дніпрі дає таку можливість, повідомляє Politeka.net.

З'явилась цікава можливість для пенсіонерів, повідомлення цікавих оголошень з'явились на сайті Work.ua.

Наприклад, місцевий медичний заклад шукає молодшу медичну сестру. Від кандидата вимагається знання основних прав і обов'язків молодшої медсестри, а також розуміння стандартів санітарії, гігієни та охорони праці. Важливо вміти правильно використовувати мийні засоби. Заклад пропонує офіційне працевлаштування з повною зайнятістю, при цьому можна обрати зручний графік : з 8:00 до 16:00 або позмінно. Роботодавець відкритий до кандидатів-пенсіонерів із відповідним досвідом.

На сайті з пошуку роботи також вказана зарплата — 8 тисяч гривень.

У супермаркеті «Varus» шукають продавця та готові взяти пенсіонера. Обов’язки: обслуговування покупців, надання їм необхідної інформації про товари, розміщення товарів на полицях, ведення обліку товарів та дотримання чистоти та порядку на робочому місці. Зарплата на посаді від 13-16 гривень.

Також робота в Дніпрі надається пенсіонерам у компанії Way Up Drive. Там шукають водія на авто компанії (таксі, Uklon, Bolt). В компанії готові взяти чоловіка чи жінку будь-якого віку, головне мати дійсне водійське посвідчення та смартфон для встановлення додатку. Зарплата 30 000 – 40 000, вона залежить від відпрацьованих змін.

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