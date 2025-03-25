Для споживачів з тризонними лічильниками тариф на світло з 1 квітня у Дніпрі розподіляється по різному.

Уряд затвердив новий тариф на світло з 1 квітня у Дніпрі та пільгові умови, які будуть діяти до кінця місяця, повідомляє Politeka.net.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №632 від 31 травня 2024 року, базова ціна на електроенергію для населення залишатиметься незмінним до 30 квітня 2025 року і становитиме 4,32 гривень. Це правило стосується всіх категорій споживачів, зокрема мешканців багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь та гуртожитків.

Пільгові умови

Для домогосподарств, які використовують електричне опалення передбачено спеціальні тарифи:

До 2000 кВт·год на місяць – 2,64 гривень.

Якщо споживання перевищує цей ліміт, надлишкові кіловати оплачуються за стандартною ціною – 4,32 грн.

Двозонні лічильники

Користувачі двозонних лічильників можуть скористатися знижкою на нічний тарифний план (з 23:00 до 07:00) – 2,16.

Тризонні лічильники

Для споживачів з тризонними лічильниками тариф на світло з 1 квітня у Дніпрі розподіляється наступним чином:

Нічний (23:00–07:00) – 1,728 грн/кВт·год.

Напівпіковий (7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) – 4,34 грн/кВт·год.

Піковий (8:00–11:00, 20:00–22:00) – 6,48 грн/кВт·год.

Перспективи

Згідно з постановою №632, ці тарифні умови діють лише до кінця місяця. Уряд наразі не планує підвищення цін, але остаточне рішення щодо подальших змін буде прийняте після завершення дії постанови.

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