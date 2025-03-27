Закінчення опалювального сезону в Дніпрі наближається, про це свідчать підсумки опалювального періоду 2024-2025.

"Нафтогаз України" ще не коментував закінчення опалювального сезону в Дніпрі, проте остаточні рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада, повідомляє Politeka.net.

Так, у Кам'янському на Дніпропетровщині з 24 березня офіційно завершився період опалення – відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. У зв’язку з цим КП «Каменська теплопостачальна компанія» повідомило, що з 26 березня розпочато гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних тепломереж.

Закінчення опалювального сезону в Дніпрі очікується наприкінці березня. Про це свідчать підсумки опалювального періоду 2024-2025, оприлюднені на сайті міської ради.

За даними КП «Теплоенерго», міські котельні забезпечують теплом понад 85% житлових будинків. Збоїв у теплопостачанні не зафіксовано цього разу. Все буде залежати від середньодобової температури повітря.

Згідно із законодавством, батареї можна вимкнути лише тоді, коли середньодобова температура повітря перевищує +8°C протягом трьох діб поспіль. Водночас необхідно враховувати прогнози погоди синоптиків на більш тривалий період, щоб уникнути різких похолодань.

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