Окончание отопительного сезона в Днепре близится, об этом свидетельствуют итоги отопительного периода 2024-2025.

"Нафтогаз Украины" еще не комментировал окончание отопительного сезона в Днепре, однако окончательные решения о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти, сообщает Politeka.net.

Так, в Каменском на Днепропетровщине с 24 марта официально завершился период отопления – соответствующее решение принял исполком городского совета. В связи с этим КП «Каменская теплоснабжающая компания» сообщило, что с 26 марта начаты гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных теплосетей.

Окончание отопительного сезона в Днепре ожидается в конце марта. Об этом свидетельствуют итоги периода 2024-2025, обнародованные на сайте городского совета.

По данным КП «Теплоэнерго», городские котельные снабжают теплом более 85% жилых домов. Сбои в теплоснабжении не зафиксированы в этот раз. Все будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха.

Согласно законодательству, батареи можно выключить только тогда, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8°C в течение трех суток. В то же время, необходимо учитывать прогнозы погоды синоптиков на более длительный период, чтобы избежать резких похолоданий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.