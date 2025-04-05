Подорожчання продуктів у Дніпрі цього року є очікуваним, адже попит на яйця, м'ясо та молочні вироби традиційно зростає перед святом, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі "Експерт", ціни можуть піднятися на 5-10%, а після Великодня можливе їх зниження. Наразі найбільш відчутна вартість курячих яєць, які є незамінними для святкового столу.

Експерти пояснюють це сезонними факторами та високим попитом. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, виробництво яєць узимку коштує більше через витрати на корми та опалення. Це позначилося на кінцевій вартості ще в лютому-березні, і перед Великоднем очікується додатковий стрибок вверх.

Економісти прогнозують, що ціна десятка у супермаркетах міста може збільшитися на 3-5 гривень, а в деяких торгових мережах – ще більше через знижену конкуренцію та підвищений попит. Також подорожчання продуктів у Дніпрі відоьразилося на м'ясі.

А вершкове масло та сир зроблять великодній кошик ще коштовнішим у порівнянні з минулим роком. Однак після свят ситуація може змінитися. Фахівці прогнозують, що, коли попит знизиться, а фермери збільшать пропозицію, яйця можуть подешевшати на 20-30%, повернувшись до цін лютого.

Жителям міста радять купувати товари заздалегідь, адже у фінальний тиждень перед 20 квітня доведеться витратити значно більше. Також варто звернути увагу на ринки та домашнє виробництво, де купувати часто вигідніше, а якість товарів вища.

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