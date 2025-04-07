Подорожчання молочних продуктів в Дніпрі спостерігається у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

Так, середня вартість молока Простонаше 1% (900 мл) наразі складає 52,42 гривент, що на 0,62 більше, ніж у березні цього року. Поточні цінники на молоко в різних магазинах варіюються від 47,53 у Metro до 57,30 у Megamarket. За останній місяць цей воно подорожчало майже на 1 гривню, що є частиною загальної тенденції.

Не менш суттєво подорожчало масло Селянське 72,5% (200 гр). Середня його ціна становить 117,25 грн, що на 8,32 більше, ніж у березні 2025 року. У магазинах Auchan можна придбати масло за найнижчою ціною – 113,90 гривень, в той час як у Megamarket цей товар продається за 119,40. Порівняно з минулим місяцем вартість зросла на 8,32, що значно позначилося на покупках споживачів.

Також збільшення вартості торкнулося вершків Простонаше 10% (200 мл). Середня його сума на сьогоднішній день складає 34,72 гривень, що на 0,30 більше, ніж у березні. Вершки можна знайти за ціною від 33,18 у Metro до 37,30 у Megamarket. Це свідчить про незначне, але стабільне подорожчання на ринку.

Також варто звернути увагу на кефір Селянський 2,5% (950 мл), цінник якого в середньому становить 60,74 гривень, що на 1,17 більше, ніж у березні. У різних магазинах розцінки на кефір варіюються від 53,90 грн у Auchan до 66,99 у Novus.

Подорожчання молочних продуктів в Дніпрі стає чітко вираженою тенденцією, що варто враховувати при плануванні бюджету на місяць.

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