Затребувані вакансії в Дніпрі спостерігаються за професіями, які присутні майже в усіх секторах економіки.

На українському ринку праці зберігається дефіцит представників робітничих спеціальностей, проте існують затребувані вакансії в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці та всі деталі.

За словами представників Державної служби зайнятості (ДСЗ), попит на певні професії зумовлений високою плинністю кадрів. Наприклад, часто звільняються продавці, офіціанти, бариста, підсобні робітники та вантажники, що призводить до великої кількості відкритих варіантів у цих сферах.

Крім того, ажіотажна ситуація спостерігаються за професіями, які присутні майже в усіх секторах економіки, такими як водій, бухгалтер, юрист, економіст.

Найбільш затребувані вакансії в Дніпрі:

Сфера торгівлі та обслуговування:

Продавець

Адміністратор

Кухар

Охоронник

Торговий представник

Бариста

Офіціант

Пекар

Кваліфіковані робітники:

Водій

Слюсар

Комплектувальник

Швачка

Електрик

Електромонтер

Професіонали та фахівці:

Бухгалтер

Інженер

Лікар

Фармацевт

Медична сестра

Механік

Експедитор

Технолог

Вчитель

Економіст

Наразі найбільший дефіцит спостерігається серед кваліфікованих робітників за такими професіями: електромонтер; слюсар-сантехнік; токар; електрогазозварник; слюсар-електрик; монтер колії; фрезерувальник; машиніст екскаватора; оператор верстатів з програмним керуванням тощо.

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