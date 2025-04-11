У 2025 році може відбутися підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині, тому звичайним українцям варто підготуватися до таких змін.

Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині, за словами місцевої влади, неминуче, особливо з огляду на постійне зростання цін на електроенергію, пальне та реагенти, повідомляє Politeka.

Голова обласної ради Микола Лукашук відкрито говорить про серйозні зміни й пояснює, чому ситуація близька до критичної. Як зазначив посадовець, собівартість виробництва питної рідини в регіоні значно зросла.

Для прикладу він навів ситуацію в Рівному, де економічно обґрунтована вартість становить понад 57 гривень за кубометр. Натомість люди там платять лише 32. Така ж різниця між фактичними витратами і чинними цінами наразі є у нашому регіоні.

Отже, підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині цілком може скласти до 25 гривень на кожному кубі. Поки що цю фінансову прірву компенсують місцеві бюджети. Проте, як визнає Лукашук, деякі громади вже не справляються.

У Марганці та Апостоловому, наприклад, водоканали накопичили значні борги саме через цей дисбаланс. Якщо нічого не зміниться, у найближчому майбутньому ситуація може вийти з-під контролю. Місцеві бюджети не безрозмірні.

Посадовець також застеріг: після завершення війни навантаження лише зростатиме. І тоді або доведеться вдаватися до підняття вартості, або шукати масштабну фінансову підтримку з державного бюджету.

Наразі вартість водопостачання для населення встановлена на рівні 18,16 та 13,20 на водовідведення. Для юридичних очіб ці цифри відрізняються: 31,38 та 20,63 відповідно.

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