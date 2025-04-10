Грошова допомога в Дніпрі та області надається від проєкту "Haven", його реалізують за підтримки Caritas Österreich (Карітас Австрія), повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла пресслужба благодійного фонду "Caritas Ukraine".

«Ми прагнемо забезпечити людям в Україні безпечне та гідне житло, навіть в умовах війни. Це одна з наших ключових цілей», — зазначають організатори проєкту.

Програма передбачає такі види підтримки:

ремонт та утеплення будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій;

забезпечення твердим паливом для опалення в холодний період;

для оплати оренди житла внутрішньо переміщеним особам.

Щоб отримати її, необхідно зареєструватися в рамках програми. Податися на участь у програмі можуть мешканці, які мають обмежені фінансові можливості. Грошова допомога в Дніпрі та області надається за умови, коли дохід на одного члена родини не перевищує 6 300 гривень на місяць.

Перевага при наданні виплат надаватиметься таким категоріям громадян:

одинокі матері, батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;

родини, де є вагітні жінки або матері, які годують дітей віком до трьох років;

особи з інвалідністю І або ІІ групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства чи тяжкі хронічні захворювання;

самотні пенсіонери віком від 60 років без родинної підтримки;

багатодітні родини, у яких троє і більше неповнолітніх дітей.

Детальну інформацію щодо участі в програмі можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 336 734 (у будні з 09:30 до 16:00). Нещодавно проект було розширено на ще два регіони України: Запоріжський і Донецький.

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