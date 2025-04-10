У Дніпропетровській області вперше у 2025 році зафіксовано подорожчання проїзду громадському транспорті.

У квітні 2025 року мешканцям Дніпропетровської області повідомили про суттєві зміни у сфері громадського транспорту — подорожчання проїзду та впровадження нової системи оплати, передає Politeka.

Зокрема, з 5 квітня підвищено вартість проїзду як в електротранспорті, так і в маршрутних таксі - це вже позначилося на щоденних витратах пасажирів у регіоні.

У Кам’янському мешканці вже відчули зміни: тариф у трамваях піднято з 6 до 8 гривень. Причинами подорожчання стали зростання цін на енергоносії, підвищення мінімальної заробітної плати та здорожчання запасних частин для транспорту.

Разом з модернізацією платіжної системи, жителі області також зіштовхнуться з підвищенням вартості в маршрутках. У Нікополі, наприклад, ціна квитка у міських автобусах може зрости до 15 гривень.

Перевізники пояснюють здорожчання зростанням витрат на обслуговування транспортних засобів, страхування та технічне обслуговування. Загалом у Дніпропетровській області нова ціна у маршрутках становитиме 15, що на 3 гривні більше за попередню.

У Дніпрі з 5 квітня запроваджено єдину система безготівкової оплати через QR-коди.

Відтепер користувачі можуть оплачувати не лише картками «ПриватБанку», але й банківськими картками інших установ.

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