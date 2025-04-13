Графіки відключення світла у Дніпрі на тиждень із 14 по 20 квітня передбачають проведення планових робіт на різних адресах міста, повідомляє Politeka.
Про це стало відомо із повідомлення Центральної Енергетичної Компанії (ЦЕК) у області.
Відомо про планові роботи у місті Дніпро на 14 квітня 8:00 до 17:00 за адресами:
- вулиця Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А, 13Б, 15;
- Чорних Запорожців: 1Б;
- Богдана Хмельницького: 116;
На 15. 04. з 08:00 до 17:00:
- Братів Горобців: 51А;
- Академіка Янгеля: 1, 3, 5;
- Новокримська: 2, 2А, 2Б;
- шосе Запорізьке: 26А, 30Б.
На 16 число з 08:00 до 17:00:
Козака Мамая: 17А.
На 17 число з 08:00 до 17:00:
Робоча: 89;
Театральна: 5;
Василя Сліпака: 50А;
Дениса Котенка: 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 6;
проспект Богдана Хмельницького: 109, 111, 113;
Переможців: 106, 108;
провулок Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42 (парні);
проїзд Шаховий: 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 35, 35А, 36, 37, 39.
На 18 квітня з 08:00 до 17:00 за адресами:
Василя Сліпака: 46, 48.
Планові роботи заплановані у Дніпровському районі на 17.04. з 08:00 до 17:00:
с. Петриківка: Леваневського: 15, 15А, 15Г, 15Е, 17, 19.
у Самарівському районі на 15.04. з 08:00 до 17:00:
село Черкаське, Дачна: 22, 23, 27-29, 32.
17.04 село Зарічне: Буркіна: 4,
18 числа Буркіна: 4; та Мережева: 23.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.
Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.
Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій у 2025 році: коли та на скільки збільшать виплати українцям.