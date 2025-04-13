Українці вже можуть дізнатися, якими будуть графіки відключення світла у Дніпрі на тиждень із 14 по 20 квітня.

Графіки відключення світла у Дніпрі на тиждень із 14 по 20 квітня передбачають проведення планових робіт на різних адресах міста, повідомляє Politeka.

Про це стало відомо із повідомлення Центральної Енергетичної Компанії (ЦЕК) у області.

Відомо про планові роботи у місті Дніпро на 14 квітня 8:00 до 17:00 за адресами:

вулиця Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А, 13Б, 15;

Чорних Запорожців: 1Б;

Богдана Хмельницького: 116;

На 15. 04. з 08:00 до 17:00:

Братів Горобців: 51А;

Академіка Янгеля: 1, 3, 5;

Новокримська: 2, 2А, 2Б;

шосе Запорізьке: 26А, 30Б.

На 16 число з 08:00 до 17:00:

Козака Мамая: 17А.

На 17 число з 08:00 до 17:00:

Робоча: 89;

Театральна: 5;

Василя Сліпака: 50А;

Дениса Котенка: 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 6;

проспект Богдана Хмельницького: 109, 111, 113;

Переможців: 106, 108;

провулок Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42 (парні);

проїзд Шаховий: 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 35, 35А, 36, 37, 39.

На 18 квітня з 08:00 до 17:00 за адресами:

Василя Сліпака: 46, 48.

Планові роботи заплановані у Дніпровському районі на 17.04. з 08:00 до 17:00:

с. Петриківка: Леваневського: 15, 15А, 15Г, 15Е, 17, 19.

у Самарівському районі на 15.04. з 08:00 до 17:00:

село Черкаське, Дачна: 22, 23, 27-29, 32.

17.04 село Зарічне: Буркіна: 4,

18 числа Буркіна: 4; та Мережева: 23.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій у 2025 році: коли та на скільки збільшать виплати українцям.