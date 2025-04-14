Найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі охоплюють не лише сферу IT чи управлінських посад, повідомляє Politeka.

Як зазначається на сайті Work.ua, тут є місце і для продавців, і для технічних майстрів, і для тих, хто добре орієнтується в ринку нерухомості. Станом на квітень середній рівень зарплати в місті складає 23 500 грн.

Це на кілька тисяч більше, ніж торік. І хоча конкуренція зростає, найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі залишаються відкритими, головне - мати потрібні навички.

На першому місці - торгівельна галузь. Тут, зокрема, шукають керівників відділів продажів. Зарплата: від 65 тисяч гривень. Завдання не з найпростіших: побудувати ефективну стратегію, донести її до команди, і головне — втілити в життя. Роль на межі між менеджментом і мотиватором, але й платять відповідно.

Варто придивитися і до ріелтора. Потрібен аналітик, який розуміє ринок, консультує клієнтів з юридичних питань, і водночас вміє знайти підхід до будь-кого. Хорошому фахівцю тут пропонують близько 60 000 на місяць.

Ще один несподіваний кандидат у список "топ-зарплат" - автоелектрик. Передбачається 40 000 в місяць для досвідчених майстрів. В обов'язки входить вміння швидко "зчитувати" поломки, працювати з електросистемами як легкових, так і вантажних авто, та оперативно повертати техніку до життя.

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