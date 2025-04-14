Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Днепре нуждаются в опытных специалистах с опытом работы.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Днепре охватывают не только сферу IT или управленческих должностей, сообщает Politeka.

Как отмечается на сайте Work.ua, здесь есть место и для продавцов, и для технических мастеров, и для тех, кто хорошо ориентируется на рынке недвижимости. На апрель средний уровень зарплаты в городе составляет 23 500 грн.

Это на несколько тысяч больше, чем в прошлом. И хотя конкуренция растет, наиболее высокооплачиваемые вакансии в Днепре остаются открытыми, главное – иметь нужные навыки.

На первом месте – торговая отрасль. Здесь, в частности, ищут руководителей отделов продаж. Зарплата: от 65 тысяч гривен. Задача не из самых простых: построить эффективную стратегию, донести ее до команды, и главное воплотить в жизнь. Роль на границе между менеджментом и мотиватором, но и платят соответственно.

Следует присмотреться и к риэлтору. Нужен аналитик, понимающий рынок, консультирующий клиентов по юридическим вопросам, и в то же время умеющий найти подход к любому. Хорошему специалисту здесь предлагают около 60 000 в месяц.

Еще один неожиданный кандидат в список "топ-зарплат" – автоэлектрик. Предусматривается 40 000 в месяц для опытных мастеров. В обязанности входит умение быстро считывать поломки, работать с электросистемами как легковых, так и грузовых авто, и оперативно возвращать технику к жизни.

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