Подорожчання продуктів перед Великоднем у Дніпрі вже стало очевидним та сильно відчутним для місцевих мешканців.

Подорожчання продуктів перед Великоднем у Дніпрі стало однією з найпомітніших тем останніх тижнів, повідомляє Politeka.

Відчути це могли всі, хто зайшов до магазину, щоб придивитися скільки цьогоріч потрібно виділяти на святковий кошик. Підвищення вартості торкнулося саме тих товарів, без яких стіл уявити дуже складно.

Згідно з останніми даними Держстату, березень 2025-го поставив свій "ціновий рекорд", адже інфляція на споживчому ринку пришвидшилася вдвічі, сягнувши 1,5% за місяць, а річна — стрибнула до 14,6%.

І найбільший внесок у цю статистику зробило саме подорожчання продуктів перед Великоднем у Дніпрі. Інфляція на продовольство в річному вимірі вже становить 17,4%.

Серед лідерів цінового збільшення - яйця. Ціни на них піднялися на вражаючі 44,7% за рік, і майже п’яту частину з цього - лише за останній місяць. Причина такого явища, як кажуть експерти, це сезонність і традиційно зростаючий попит зі зменшенням пропозиції.

Не відстає й соняшникова олія. Вона додала у вартості 35,4% за рік, і ще 1,7% в березні. Замкнули трійку лідерів овочі, тут стався плюс у 32,3%. До того ж, зросла і вартість масла (31,9%), хліба (20,8%) та молока (19,5%). Аналітики наголошують, що у цьому сумному списку майже не залишилося товарів, вартість яких би не зросла.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.