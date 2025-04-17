Додаткова квитанція на квартиру у Дніпрі надійде до 1 липня 2025 року для всіх, хто підлягає податку, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба ГУ ДПС, за законом, платити доведеться не за всю площу, а лише за «зайві» квадрати, тобто ті, що перевищують базовий ліміт. Для багатоповерхівок ця межа становить 60 квадратних метрів, а якщо мова йде про приватні будинки, то тут вже встановлена цифра 120.

Якщо у власності і те, і інше, то податок нарахують лише за площу, що перевищує 180 квадратів загалом. Кожен власник отримає індивідуальне повідомлення з усіма деталями: адресою об'єкта, площею, сумою, пільгами (якщо такі передбачені).

Додаткова квитанція на квартиру у Дніпрі залежить від кількох чинників, зокрема й від рішення місцевої ради, яка має право коригувати ставку. Але за законом максимальне значення не може бути вищим за 1,5% від розміру мінімальної зарплати за кожен «зайвий» метр. На початок 2024 року «мінімалка» була 7100 грн, тож верхня межа - 106,5 грн .

Простий приклад: якщо у вас житло на 100 квадратів, то 40 з них підпадають під оподаткування. За найвищої ставки доведеться викласти до 4260 гривень. Але насправді сума може бути й меншою. А якщо дім належить кільком власникам, кожен має право на свою частку «пільгової» площі.

Це означає, що за нерухомість у 100 квадратів з двома власниками, платити не доведеться. Це потрібно буде робити, якщо плаща перевищить 120.

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