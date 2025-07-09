Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області болісно відчули мешканці не лише обласного центру, а й жителі Кам’янського та навколишніх населених пунктів, повідомляє Politeka.

Починаючи з січня 2025 року, зросли тарифи одразу на кількох міських і міжміських маршрутах. Наприклад, маршрут №100, що сполучає залізничний вокзал Кам’янського з Дніпром, тепер коштує 60 гривень замість попередніх 50. Перевізник «Інтерспецмаркет» пояснює підвищення вартості економічною необхідністю — витрати на обслуговування транспорту суттєво зросли.

Зміни торкнулися й інших маршрутів. Квиток на автобус №215 з АВЦ до Кам’янського подорожчав, а рейс від кар’єру «Мир» до цирку тепер коштує 70 грн замість 60.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області перевізники обґрунтовують зростанням цін на пальне, технічне обслуговування, страхування транспорту та збільшенням податкового навантаження. Так, з початку року страхування одного автобуса обходиться компаніям у понад 8 тисяч гривень на пів року.

У самій Дніпровській агломерації ситуація трохи стабільніша: тарифи не переглядалися з літа 2022 року. Нині проїзд у міських автобусах коштує до 20 гривень, а у трамваях і метро — 10 гривень. Проте і там оператори натякають на можливе коригування тарифів у разі подальшого зростання витрат.

Місцеві жителі вже відчувають додаткове фінансове навантаження — особливо ті, хто щодня користується транспортом для поїздок на роботу, навчання або у справах.

До слова, на Дніпропетровщині також запровадили нову систему проїздної оплати.

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