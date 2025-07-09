Подорожание проезда в Днепропетровской области болезненно ощутили жители не только областного центра, но и жители Каменского и окрестных населенных пунктов, сообщает Politeka.

Начиная с января 2025 года, выросли тарифы сразу на нескольких городских и междугородных маршрутах. К примеру, маршрут №100, соединяющий железнодорожный вокзал Каменского с Днепром, теперь стоит 60 гривен вместо предыдущих 50. Перевозчик «Интерспецмаркет» объясняет повышение стоимости экономической необходимостью — затраты на обслуживание транспорта существенно выросли.

Изменения коснулись и других маршрутов. Билет на автобус №215 из АВЦ в Каменское подорожал, а рейс от карьера «Мир» в цирк теперь стоит 70 грн вместо 60.

Подорожание проезда в Днепропетровской области перевозчики обосновывают ростом цен на горючее, техническое обслуживание, страхование транспорта и увеличением налоговой нагрузки. Так, с начала года страхование одного автобуса обходится компаниям более чем в 8 тысяч гривен в полгода.

В самой Днепровской агломерации ситуация несколько более стабильная: тарифы не пересматривались с лета 2022 года. Сейчас проезд в городских автобусах стоит до 20 гривен, а в трамваях и метро – 10 гривен. Однако и там операторы намекают на возможную корректировку тарифов в случае дальнейшего роста расходов.

Местные жители уже испытывают дополнительную финансовую нагрузку — особенно те, кто ежедневно пользуется транспортом для поездок на работу, учебу или по делам.

К слову, в Днепропетровской области также ввели новую систему проездной оплаты.

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