Розмір грошей на догляд за пенсіонером в Дніпрі не є фіксованим і залежить від рівня доходів родини.

Якщо людина доглядає за своїм родичем похилого віку, то може розраховувати на гроші на догляд за пенсіонером в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Однак для її отримання слід відповідати певним критеріям. Про це йдеться в постанові Кабміну від 23 вересня 2020 року № 859.

Ця постанова регулює механізм надання грошей на догляд за пенсіонером в Дніпрі особам, які здійснюють піклування за своїми рідними без професійної підготовки. Виплати призначаються не медичним чи соціальним працівникам, а саме звичайним громадянам — членам родини, які взяли на себе обов’язок доглядати за близькою людиною вдома.

Щоб мати право на таку допомогу, потрібно відповідати певним критеріям. По-перше, необхідно мати підтвердження з медичного закладу, що особа похилого віку дійсно потребує постійного стороннього піклування. Такий висновок можуть надати лікарі після обстеження стану здоров’я. По-друге, особа, яка надає підтримку, має проживати разом із людиною похилого віку та вести з нею спільне господарство.

Оформити гроші на догляд за пенсіонером в Дніпрі можна у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Для цього необхідно особисто подати заяву, а також надати низку документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код платника податків (РНОКПП);

довідку про доходи;

медичний висновок про необхідність постійного піклування.

Розмір компенсації не є фіксованим і залежить від рівня доходів родини. Сума допомоги розраховується як різниця між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатної особи, та середнім місячним доходом на одного члена сім’ї. У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 920 гривень. Тобто, якщо дохід на одного члена родини є нижчим, різниця може бути компенсована у вигляді грошової допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто заплатить у шість разів більше.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: якими вони можуть бути.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: українців готові підтримати, перелік безкоштовних послуг.