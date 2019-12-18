В детском саду Каменского излишне активная бабушка регулярно изводит воспитателей и администрацию

Как передает Politeka.net, о данном случае рассказала одна из мам, чей ребенок посещает детсад.



Такие действия бабушки другие родители расценивают как «родительский терроризм» и спрашивают совета, куда обращаться, чтобы уладить конфликт.

«Самое главное, что ее не устраивают наши воспитатели и дети, с которыми находятся трое ее внуков. С ее уст прозвучали даже такие фразы, что ее дети якобы вынуждены ходить в садик с «дебилами» (это она о остальных детях из группы). Все это в крикливой форме, доказательство чему есть на диктофоне», — поделилась женщина.

Кроме того, она может находится в садике по несколько часов и контролировать ситуацию, рассказывать о некомпетентности персонала.

Бабушке многочисленно говорили, что ее присутствие в группе с детьми нарушает санитарные нормы и пр. После этого разговора бабушка на некоторое время перестала приходить, а потом возобновила свои претензии, оскорбления

Ранее мы сообщали, что в Никополе скандальный 36-й садик снова оказался в центре внимания.

Очевидец в социальных сетях рассказала историю о том, что происходит в детском садике в Никополе. У воспитателя там есть "волшебная палочка", которой она бьет детей, а также тюрьма - пустая комната для тех, кто не спит. Нянечка при этом предлагает закапать глаза клеем.

Напомним, воспитатель и няня устроили беспредел в детсаду под Днепром

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